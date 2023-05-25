Жительнице Эстонии отказали в приеме на работу из-за того, что она русская

В компании отметили, что кандидатка якобы не владела эстонским на уровне, необходимом для должности, на которую она претендовала (консультант по обслуживанию). Сама же русскоязычная эстонка утверждает, что знает эстонский на уровне B2 и имеет большой опыт работы.