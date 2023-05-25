Жительнице Эстонии отказали в приеме на работу из-за того, что она русская

Отдел кадров эстонского автодилера Veho случайно отправил русскоязычной гражданке Эстонии, пытающейся устроиться на работу, не то письмо: в нем указывалась реальная причина отказа в трудоустройстве. После этого кандидатка заявила о дискриминации по национальному признаку.
«Пожалуйста, отправьте [ей] отказ. Русскоязычный гражданин. Без предрассудков», – сказано в электронном письме от Veho, отправленном жительнице Йыхви кадровиками.
Чуть позже девушке пришло другое письмо, в котором предыдущее назвали «внутренним сообщением с неудачной формулировкой».
В компании отметили, что кандидатка якобы не владела эстонским на уровне, необходимом для должности, на которую она претендовала (консультант по обслуживанию). Сама же русскоязычная эстонка утверждает, что знает эстонский на уровне B2 и имеет большой опыт работы.
Косвенно факт дискриминации подтверждает то, что кандидатке отказали только на основании резюме. Собеседования с ней не проводили, а значит, не могли оценить реальный уровень знания эстонского языка.
«У этой фирмы русскоязычных клиентов достаточно, немного лицемерно это выглядит», – цитирует девушку Baltnews.
Директор оскандалившейся компании Veho Вейо Каасик назвал проблему «преувеличенной», но признал, что формулировка о «неподходящем русскоязычном гражданине» была неуместной.
«Я признаю, что это была неудачная коммуникация. Надеюсь, люди по-прежнему будут подавать заявления к нам на работу. Могу заверить, что всех кандидатов будут рассматривать на равных основаниях», – цитируют Каасика «Деловые ведомости».
Русскоязычные жители Эстонии разделились во мнениях: кто-то удивлен дискриминации, которая раньше отмечалась только в государственном секторе республики, но не в частных компаниях, а кто-то уверен, что все сложилось наилучшим образом для самой кандидатки.
«Стеклянный потолок в госсекторе Эстонии для русских реален. Но чтобы частники стали так же делать – это что-то новенькое», – заявил пользователь William Wilde в комментариях под статьей Baltnews.
«В принципе, это нормально для коллективов, где одни эстонцы. Для частных контор это тем более актуально, потому что пекутся о "комфорте" и любой, кто не вписывается в профиль коллектива, будет вызывать дискомфорт. Ей бы тоже там было плохо работать», – считает пользователь Vadim K.
Ранее в эстонской оппозиционной партии «Koos» заявили, что разрыв отношений с Россией обходится Эстонии в миллиарды евро. Подробнее – в нашей статье.