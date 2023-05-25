Представители ЕАЭС изучают перспективы торговли в цифровых нацвалютах

Денежные регуляторы ЕАЭС оценивают перспективы торговли в цифровых национальных валютах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Евразийский экономический форум.
Повышение доли российских торговых операций в нацвалютах ограничено соотношением объемов импорта и экспорта с конкретным государством. Альтернативным путем для совершения платежных операций способны стать цифровые валюты.
В ЕАЭС они создаются центробанками России и Казахстана. Согласно ожиданиям, их запуск сократит издержки при трансграничных платежах и увеличит эффективность торговли.
Однако расчеты в нацвалютах могут быть только временным решением, поскольку в долгосрочной перспективе нужно расширять клиринговую зону, отметили собеседники издания.