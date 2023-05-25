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Представители ЕАЭС изучают перспективы торговли в цифровых нацвалютах

Экономика
Представители ЕАЭС изучают перспективы торговли в цифровых нацвалютах

Денежные регуляторы ЕАЭС оценивают перспективы торговли в цифровых национальных валютах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Евразийский экономический форум.

Повышение доли российских торговых операций в нацвалютах ограничено соотношением объемов импорта и экспорта с конкретным государством. Альтернативным путем для совершения платежных операций способны стать цифровые валюты.

В ЕАЭС они создаются центробанками России и Казахстана. Согласно ожиданиям, их запуск сократит издержки при трансграничных платежах и увеличит эффективность торговли.

Однако расчеты в нацвалютах могут быть только временным решением, поскольку в долгосрочной перспективе нужно расширять клиринговую зону, отметили собеседники издания.

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