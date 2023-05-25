Sohu: Украина поплатится за неприличную выходку Зеленского в отношении Бразилии

Украинская сторона договорилась о встрече Зеленского с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в рамках саммита G7. Однако украинский лидер не явился на переговоры. Китайские обозреватели считают, что таким образом он пытался проучить латиноамериканскую страну за отказ поддержать антироссийские санкции, передает «ПолитРоссия».