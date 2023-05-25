Sohu: Украина поплатится за неприличную выходку Зеленского в отношении Бразилии

Украина рискует стать нерукопожатной в Латинской Америке из-за неприличной и оскорбительной выходки своего президента Владимира Зеленского в отношении Бразилии. Об этом пишут аналитики китайского издания Sohu.
Украинская сторона договорилась о встрече Зеленского с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в рамках саммита G7. Однако украинский лидер не явился на переговоры. Китайские обозреватели считают, что таким образом он пытался проучить латиноамериканскую страну за отказ поддержать антироссийские санкции, передает «ПолитРоссия».
«По итогам саммита Лула напоминал вулкан, который вскоре начнет извержение», — сказано в материале Sohu.
Ранее СМИ писали, что Луис Инасиу Лула да Силва во время саммита G7 в Хиросиме отказался поприветствовать Владимира Зеленского.