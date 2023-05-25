Путин и Лукашенко улыбнулись после слов Токаева об одном на двоих ядерном оружии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Союзное государство России и Белоруссии уникальным феноменом, отметив, что у двух стран даже ядерное оружие общее. Об этом он заявил на заседании Евразийского экономического форума.
«В мировой политической истории создан уникальный прецедент, или феномен, как хотите, — создание государства по формуле “две страны — одно государство” с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, и, я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих сейчас», — подчеркнул Токаев.
После его фразы президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко улыбнулись и пожали друг другу руки. На это обратил внимание Telegram-канал «Вы слушали маяк», опубликовав соответствующее видео.
При этом Токаев добавил, что в структуре ЕАЭС есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. По его мнению, с такой реальностью необходимо считаться и понимать, как работать в подобных условиях.
«Это вопрос концептуальный, нам нужно, я думаю, в том числе на этом экономическом форуме обсудить данную проблему», — отметил Токаев.
Комментируя слова казахстанского лидера, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Союзном государстве более продвинутая кооперация, чем в ЕврАзЭС.