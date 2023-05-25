Баширов: возвращение Залужного станет страшным сном для команды Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит потеря политических очков из-за долгого отсутствия на публике главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое заявление сделал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в интервью радио Sputnik.
По его словам, сейчас украинские власти заняты тем, что пытаются обнаружить канал, по которому утекла информация о местонахождении Залужного.
«Главный вопрос, который обсуждается в Киеве, – кто сдал местонахождение штаба. Причем там не только Залужный якобы попал под этот удар (российской авиации – Прим. ред.), но и еще несколько десятков высших офицеров, в том числе натовских. Поэтому его и перевезли в натовский госпиталь, вместе со всеми остальными», – прокомментировал эксперт.
Кроме того, Баширов отметил, что для Зеленского возвращение главкома украинской армии в медийное пространство также опасно. По его словам, Залужный считался одним из наиболее вероятных кандидатов на пост президента Украины.
«Его раскручивали американцы. У него даже появился свой благотворительный фонд, который работал для поддержки раненых бойцов ВСУ, что повышало его популярность в этой среде», — пояснил он.
Сложившаяся ситуация, считает политолог, является выгодной для режима Зеленского. Эксперт напомнил, что Залужный также был одним из главных сторонников отвода боеспособных частей ВСУ из-под Артемовска. В свою очередь, действующий президент Украины, наоборот, «требовал вбрасывать» новые подразделения, чтобы удержать город.
«Зеленскому нужна легитимность. Это единственное, что фактически удерживает от военного переворота, если вдруг кто-то на это решится, и американцы дадут такой сигнал», — резюмировал Баширов.
Ранее американский обозреватель Брэдли Делвин предположил, что президент Украины Владимир Зеленский мог лишиться контроля над своей страной из-за служб разведки.