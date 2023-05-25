Песков объяснил внимание Токаева к единому ядерному оружию РФ и Белоруссии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у России и Белоруссии единое ядерное оружие на двоих. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал его слова.
По мнению пресс-секретаря российского президента, озабоченность Токаева можно объяснить уникальностью данной ситуации. Союзное государство Москвы и Минска является более продвинутым уровнем интеграции, чем ЕврАзЭс, пояснил он.
«Конечно это уникальная ситуация в мире и она должна приниматься во внимание», — сказал Песков.
Ранее казахстанский лидер выразил восхищение формированием новой концепции государства РФ и Белоруссии. Он подчеркнул, что две страны сегодня имеют единое военное, экономическое, культурное и гуманитарное пространства.