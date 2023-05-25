На востоке Петербурга нашли окровавленного мужчину с ножом в груди

Жители Невского района Северной столицы наткнулись на мужчину без признаков жизни, в груди которого торчал нож.
По данным источника, страшную находку сделали прохожие на газоне возле одной из многоэтажек на проспекте Солидарности. На место прибыли стражи порядка и выяснили, что погибшим является 39-летний мужчина, проживающий на улице Ленсовета.
В скором времени задержали 37-летнего подозреваемого. По одной из версий, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого преступник вонзил нож в грудь оппонента и сбежал.