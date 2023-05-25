Политолог Журавлев: ЕС надавит на болевые точки Сербии для введения санкций против России

Ранее сербский глава Александр Вучич сказал, что его страна не будет присоединяться к антироссийскому курсу Евросоюза до тех пор, пока имеет силы сопротивляться натиску. Однако как отметил Журавлев в ходе разговора с журналистами телеканала «360», западный мир для принуждения Белграда может пойти на различные ухищрения, в том числе в Косово.