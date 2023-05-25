Минпросвещения РФ объявило о возвращении серебряных медалей в школы с 1 сентября

Серебряные медали намерены вернуть в российские школы с 1 сентября 2023 года, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Серебряная медаль всегда была второй значимой наградой за успехи в учебе. Однако ранее ее перестали выдавать.
«Мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — подчеркнул министр образования в рамках пресс-конференции.
При этом до 2014 года в школах России выпускникам вручали серебряные и золотые медали. Однако впоследствии их заменила единая медаль «За особые успехи в учении», пишет ТАСС.