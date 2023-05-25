Во Владимирской области в июне проведут масштабный молодежный форум

Большой молодежный форум планируют провести в нп. Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области в июне. Об этом уведомил глава региона Александр Авдеев.
По словам губернатора, в 20-х числах июня, ко Дню молодежи, в Красной Горбатке пройдет масштабное мероприятие, пишет издание «Владимирские ведомости». В поселке действует прекрасный спортивный комплекс с добротной инфраструктурой, имеется возможность расположиться на берегу водного объекта.
В рамках форума состоится общение с молодежью и обсуждение программы развития региона. Недавно был объявлен сбор предложений по данному вопросу. Власти будут ждать предложений и от молодых людей, неравнодушных к будущему своей малой родины, отметил чиновник.
Авдеев заявил, что уверен в широком резонансе форума в молодежной среде региона, а также в том, что мероприятие сделается хорошей ежегодной традицией.