The Economist: дефолт в США поставит перед миром вопрос поиска альтернативы доллару

Мир столкнется с вопросом поиска замены доллару на роль резервной валюты в случае дефолта в США, передает издание The Economist.
Отсутствие решения по повышению потолка госдолга со стороны Конгресса США может стать причиной первого в новейшей истории дефолта в государстве, отметили авторы материала. В таком случае можно будет ожидать резкого скачка уровня безработицы, падения фондовых рынков и паники в глобальной экономике.
Инвесторы могут резко начать вкладываться в доллар после объявления Вашингтоном дефолта, так как эта валюта всегда считалась «тихой гаванью» во времена различных экономических волнений. Однако затем встанет вопрос о поиске альтернативы доллару, доверие к которому будет утрачено.