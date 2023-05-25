The Economist: дефолт в США поставит перед миром вопрос поиска альтернативы доллару

Инвесторы могут резко начать вкладываться в доллар после объявления Вашингтоном дефолта, так как эта валюта всегда считалась «тихой гаванью» во времена различных экономических волнений. Однако затем встанет вопрос о поиске альтернативы доллару, доверие к которому будет утрачено.