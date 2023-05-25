Пригожин: украинская разведка готова к ликвидации Шойгу и Герасимова

Глава «оркестра» ответил на запрос редакции издания «Соловей.Инфо». Журналисты попросили его объяснить, почему ГУР Украины принял решение о его ликвидации, при этом не заявив о таких планах по отношению к Шойгу и Герасимову. По мнению Пригожина, украинское ведомство готово и на этот шаг.