Пригожин: украинская разведка готова к ликвидации Шойгу и Герасимова

Главное управление разведки Украины готово к проведению операции по ликвидации министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Глава «оркестра» ответил на запрос редакции издания «Соловей.Инфо». Журналисты попросили его объяснить, почему ГУР Украины принял решение о его ликвидации, при этом не заявив о таких планах по отношению к Шойгу и Герасимову. По мнению Пригожина, украинское ведомство готово и на этот шаг.
«Они и на это готовы. Единственное, что их сейчас ограничивает — как только будет объявлен международный конкурс резьбы по дереву, я думаю, что они посягнут и на это, на самое святое, на тех, кто может стать победителями в этом конкурсе», — заявил основатель ЧВК «Вагнер».
Евгений Пригожин ранее заявил, что с уважением относится к решению ГУР Украины о его ликвидации. По его словам, руководство ведомства делает «абсолютно правильные шаги», так как он является одним из основных акторов спецоперации.