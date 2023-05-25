Врач Авербах: главком ВСУ может не выйти из вегетативного состояния после тяжелого ранения

Главком ВСУ Валерий Залужный может потерять зрение и даже остаться в вегетативном состоянии, если его ранение было слишком серьезным, заявил главный врач скорой помощи Лев Авербах.
Так он прокомментировал сообщения о трепанации черепа, которую провели Залужному. По словам специалиста, сама по себе эта операция не влияет на состояние пациента, но последствия может иметь основное заболевание.
«Могут быть побочные эффекты. Не смогли всю гематому удалить, поразился какой-то участок мозга. Осколок попал, и его не достать», — разъяснил медик.
Авербах уточнил, что ключевую роль играет пораженный отдел. В зависимости от этого можно прогнозировать даже самые худшие сценарии.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что главком ВСУ получил тяжелое ранение головы, попав под ракетный удар на одном из объектов украинской армии в зоне боевых действий. Предполагается, что инцидент произошел в начале мая. Именно тогда Залужный пропал из медийного пространства.