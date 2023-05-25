Украинский кризис открыл миру глаза на несостоятельность западной идеологии. Таким мнением поделился аналитик Арно Бенедетти в статье для Valeurs Actuelles (VA).
Автор напомнил, что основными ценностями, которые на протяжении многих лет продвигает Запад, были свобода воли, неприкосновенность личности и свобода выражения. Бенедетти задается вопросом, действительно ли мир США и их союзников сегодня является духовным пространством, каким он себя позиционирует.
По словам эксперта, при внимательном рассмотрении всплывают проблемы, вызванные их идеологией. Среди них он выделил нескончаемое потребительство, злоупотребление технологиями и культурную гомогенизацию. Именно конфликт на Украине вскрыл боль западной парадигмы, объяснил Бенедетти.
«Сейчас демократия сама по себе находится в конвульсиях экзистенциального кризиса, который подчеркивает ее отдаленность от своих исходных принципов», — пишет он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова налаживать контакты со странами, готовыми к миру, в котором нет места идеям исключительности.