VA: конфликт на Украине ознаменовал крах идеологии Запада

Автор напомнил, что основными ценностями, которые на протяжении многих лет продвигает Запад, были свобода воли, неприкосновенность личности и свобода выражения. Бенедетти задается вопросом, действительно ли мир США и их союзников сегодня является духовным пространством, каким он себя позиционирует.