«Бибер и Долик»: Пригожин рассказал о двух бойцах ЧВК «Вагнер», которые будут помогать военным в Артемовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о начале вывода подразделений из Артемовска. Он уточнил, что до 1 июня основная часть бойцов «оркестра» перебазируется в тыловые лагеря.
Пригожин подчеркнул, что военным будут переданы все позиции — боеприпасы, подвал с кроватью и бельем, сухпаек и необходимые принадлежности. Также в Артемовске останутся два бойца ЧВК «Вагнер».
«Но если военным будет трудно, безусловно мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Артемовска. Все думают, каким образом ЧВК "Вагнер" действовала? Организация, управление, вооружение, подготовка. Влияло два фактора и два человека, которых мы оставляем военным. Бибер и Долик. Поэтому как только военным будет трудно, то они встанут и преградят путь украинской армии», — заявил основатель «оркестра».
О взятии Артемовска подразделениями ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил 20 мая. После этого бойцы приступили к подготовке передачи города ВС РФ.