Посол Мацегора: кризис на Корейском полуострове закончится разрядкой

Кризисная ситуация на Корейском полуострове закончится разрядкой. Соответствующее заявление сделал российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.
Дипломат в беседе с РИА Новости отметил, что Россия надеется на восстановление отношений между КНДР и Южной Кореей. По его словам, возобновление контактов должно произойти без стороннего вмешательства.
«За последние десятилетия мы пережили здесь несколько крупных и дюжину "умеренных" кризисов. Каждый из них неизменно заканчивался разрядкой. Думаю, что так будет и на этот раз», — объяснил Мацегора.
Ранее гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что Южная Корея может повлиять на деэскалацию между США и Китаем, так как поддерживает контакты с обеими странами.