Иммунолог Андреев рассказал, какими болезнями можно заразиться при возделывании огорода

Существуют опасные болезни, которыми дачники рискуют заразиться при возделывании огорода. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог Александр Андреев.
При возделывании огорода особенно важно работать в перчатках, чтобы не заразиться инфекциями, которые передаются через почву. Так, дачники рискуют подцепить токсоплазмоз. Это паразит, переносчиком которого являются кошки.
Кроме того, при возделывании почвы есть риск заразиться мышиной лихорадкой. Это возможно, если в земле остались частички экскрементов грызунов.
Вместе с выделениями птиц в землю может попасть столбняк. Такая инфекция проникает в организм человека даже через небольшой порез на коже, передает «Газета.Ru».