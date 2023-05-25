Эксперты оценили последствия возможного попадания России в черный список FATF

Агентство Bloomberg ранее сообщило о возможном внесении России в черный список Группы по разработке мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Эксперты рассказали в беседе с «Известиями», чем это может грозить стране.
По данным американского агентства, такая мера способна нарушить российско-индийскую торговлю. В частности, может испортиться ситуация с ввозом в РФ товаров по параллельному импорту из других государств, допустил аналитик Марк Гойхман.
Ограничения коснутся и бытовых платежей. К примеру, россияне могут перестать получать переводы из многих других стран. В том числе это способно поставить под угрозу проекты и сотрудничество в различных сферах, добавил директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков.
Тем не менее, Россию либо вовсе могут не включить в этот перечень, либо ограничиться серым цветом. Тогда последствия окажутся минимальными, указал Гойхман.