Эксперты оценили последствия возможного попадания России в черный список FATF

Ограничения коснутся и бытовых платежей. К примеру, россияне могут перестать получать переводы из многих других стран. В том числе это способно поставить под угрозу проекты и сотрудничество в различных сферах, добавил директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков.