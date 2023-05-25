Объем госдолга России оказался в 107 раз меньше американского

Американский госдолг достиг рекордного уровня в 31,42 трлн долларов. При этом российский составляет 294,8 млрд долларов, что в 107 раз меньше задолженности США, передает RT.
Объем госдолга США сравним с совокупной задолженностью 13 стран (31,4 трлн долларов). На втором месте после Соединенных Штатов по уровню государственного долга находится Япония (9,59 трлн долларов), а на третьем — Китай (3,75 трлн долларов).
Россия не входит даже в первую десятку, которая состоит из Италии, Франции, Испании, Индии, Германии, Канады и Бразилии.