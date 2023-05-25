Журналист Сергей Савчук заявил, что коллективный Запад разрывается между двумя желаниями — истребить Россию и получать от нее выгоду.
Таким образом он прокомментировал слова главы российского государства Владимира Путина, который указал на двуличность Украины, называющей официальную Москву агрессором, но при этом кассирующей деньги за транзит энергоресурсов из РФ. Своим мнением аналитик поделился в авторской статье для РИА Новости.
«Перед нами разворачивается уже второй акт геополитического балета, в котором зажиревшие когда-то на дешевой российской ресурсной базе пираньи и барракуды кружат вокруг друг дружки, убеждая, что уважаемый партнер должен добровольно сократить диету и кушать поменьше», — объяснил Савчук, как Запад загнал себя в тупик из-за желания получать выгоду от России.
Ранее сообщалось, что мировое сообщество подошло к опасной черте — возможно, более суровой, чем в годы холодной войны. К такому выводу пришел министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на заседании СБ ООН.