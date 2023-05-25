РИА Новости: Запад разрывается между двумя желаниями в отношении России

Таким образом он прокомментировал слова главы российского государства Владимира Путина, который указал на двуличность Украины, называющей официальную Москву агрессором, но при этом кассирующей деньги за транзит энергоресурсов из РФ. Своим мнением аналитик поделился в авторской статье для РИА Новости.