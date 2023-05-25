Вашингтон не оставил выбора Москве в украинском вопросе, хотя мог заставить Киев прекратить дискриминацию русскоязычного населения. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он подчеркнул, что США всегда руководствуются исключительно своими интересами при принятии решений, а позиция других стран их абсолютно не волнует. Причем Белый дом в некоторых случаях реализовывал внешнюю политику зачастую даже не понимая конечной цели.
«Именно так и произошло с Украиной. В США не были заинтересованы в войне с кем-то, и точно не хотели спонсировать военные действия против РФ», — констатировал полковник.
Но российскому правительству американцы фактически не оставили никакого выбора в украинском вопросе, резюмировал Макгрегор.