Комментаторы в Twitter посоветовали Зеленскому искать бункер после слов о сигнале РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский вновь попал под волну осуждения на просторах интернета. На этот раз комментаторы в Twitter дали политику неожиданный совет после нового выпада в сторону России.
Ранее глава киевского режима заявил, что поставка боевых самолетов украинской армии станет своего рода посылом Москве о ее скором «поражении». Эти слова настолько возмутили пользователей социальной сети, что они предложили Зеленскому закупиться йодом и спрятаться в бункере.
«Глобальный шаг? Хватит мечтать! Ты уже проиграл», — написал юзер.
«Я бы вложил деньги в бомбоубежища и таблетки с йодом», — добавил другой.
«Перестань втягивать весь мир в это», — поддержал еще один.
Ранее в США стали говорить, что Кремль дронами атаковал украинские спецслужбы. Об этом сообщили авторы New York Times.