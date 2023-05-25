Комментаторы в Twitter посоветовали Зеленскому искать бункер после слов о сигнале РФ

Ранее глава киевского режима заявил, что поставка боевых самолетов украинской армии станет своего рода посылом Москве о ее скором «поражении». Эти слова настолько возмутили пользователей социальной сети, что они предложили Зеленскому закупиться йодом и спрятаться в бункере.