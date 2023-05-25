Спецпосланник КНР призвал Европу ликвидировать причины украинского кризиса

Недавно специальный представитель Китая совершил официальный визит в Германию, где провел беседу с государственным секретарем немецкого внешнеполитического ведомства Андреасом Михаэлисом. В рамках разговора Ли Хуэй призвал Европу создать условия для дипломатического урегулирования украинского кризиса.