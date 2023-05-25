Спецпосланник КНР призвал Европу ликвидировать причины украинского кризиса

Западному миру необходимо приступить к ликвидации причин, которые привели к началу конфликта на территории Украины. С таким призывом выступил спецпосланник Пекина Ли Хуэй.
Недавно специальный представитель Китая совершил официальный визит в Германию, где провел беседу с государственным секретарем немецкого внешнеполитического ведомства Андреасом Михаэлисом. В рамках разговора Ли Хуэй призвал Европу создать условия для дипломатического урегулирования украинского кризиса.
«Все стороны должны начать с собственных позиций и создать благоприятные условия для возобновления мирных переговоров путем накопления взаимного доверия», — заявил он.
Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин отправился с рабочей поездкой в Пекин. Там у него состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.