Туристы из Польши устраивают «пляжно-барные войны» с россиянами в Турции

Журналист призвал поляков просто наслаждаться отдыхом и воздержаться от обсуждения глобальных тем на шезлонгах. Кроме того, польские туристы не учитывают, что расположившиеся в турецких отелях «страдающие украинцы» не спешат «мстить русским», передает телеканал «360».