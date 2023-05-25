Туристы из Польши устраивают «пляжно-барные войны» с россиянами в Турции

Туристы из России, отдыхающие на курортах Турции, вынуждены сталкиваться с конфликтами, которые провоцируют отдыхающие из Польши.
Поляки принципиально отказываются играть с россиянами в волейбол, а также совершают на них «атаки в турецких барах». Об этом сообщил обозреватель издания Myśl Polska Конрад Ренкас.
«Польские пляжно-барные войны выглядят инфантильными и смешными, тем более, что в них только мы сами и участвуем», — написал он.
Журналист призвал поляков просто наслаждаться отдыхом и воздержаться от обсуждения глобальных тем на шезлонгах. Кроме того, польские туристы не учитывают, что расположившиеся в турецких отелях «страдающие украинцы» не спешат «мстить русским», передает телеканал «360».