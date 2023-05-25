В Fontvielle предупредили россиян о потере пенсии из-за переезда за рубеж

Россияне могут лишиться пенсии в случае переезда в другое государство, передает URA.ru слова старшего вице-президента инвестиционной компании Fontvielle Анастасии Хрусталевой.
Граждане России могут столкнуться с прекращением выплаты пенсии в ряде некоторых случаев, в числе которых переезд в другую страну, отметила эксперт. Кроме того, начисление пособия может быть прекращено, если гражданин не обращался за получением средств в течение шести месяцев, уточнила Хрусталева.
Причиной прекращения выплаты пенсии, назначенной по причине потери кормильца, является достижение получающим пособие лицом восемнадцати лет, отметила вице-президент инвестиционной компании.