В Fontvielle предупредили россиян о потере пенсии из-за переезда за рубеж

Граждане России могут столкнуться с прекращением выплаты пенсии в ряде некоторых случаев, в числе которых переезд в другую страну, отметила эксперт. Кроме того, начисление пособия может быть прекращено, если гражданин не обращался за получением средств в течение шести месяцев, уточнила Хрусталева.