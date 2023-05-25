Более 80% россиян не поддержали введение шестидневной рабочей недели

Инициативу о введении шестидневной рабочей недели не поддержали 82% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Superjob.
Среди аргументов, на которые ссылались респонденты, значились несоответствие предлагаемой меры трудовому законодательству. В поддержку шестидневки высказались 8% опрошенных. Они напомнили о необходимости помочь стране преодолеть возникшие трудности.
Больше всего сторонников дополнительного рабочего дня среди старшего поколения (9%). При этом против чаще всего высказывались россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Их доля составила 87%.
Кроме того, лишь 3% работодателей поддержали инициативу. За то, чтобы оставить все как есть, высказались 57% компаний, передает ТАСС.
Опрос «Работа.ру» показал, что большинство работодателей не могут найти подходящего кандидата. В компаниях также отметили, что соискатели часто хотят слишком высокие зарплаты, передает телеканал «360».