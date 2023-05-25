ФСБ пресекла диверсии ГУР на атомных объектах перед 9 мая

Украинская сторона планировала устроить диверсии на атомных объектах в России перед празднованием 9 Мая. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Оказалось, что диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины предприняла попытку подрыва более 30 опор линий электропередач Калининской и Ленинградской АЭС. Террористы смогли подорвать одну опору в Ленобласти и заложить взрывчатку еще на четыре. У Калининской АЭС взрывные устройства злоумышленники успели заложить под семь опор ЛЭП.
Всего задержаны два участника и два пособника. По данным ФСБ, их завербовала украинская разведка в сентябре 2022 года. Диверсантов готовили в учебных лагерях в Киевской и Николаевской областях. После этого они незаконно попали в России через территорию Белоруссии.