ФСБ пресекла диверсии ГУР на атомных объектах перед 9 мая

Всего задержаны два участника и два пособника. По данным ФСБ, их завербовала украинская разведка в сентябре 2022 года. Диверсантов готовили в учебных лагерях в Киевской и Николаевской областях. После этого они незаконно попали в России через территорию Белоруссии.