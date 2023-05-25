Советник Зеленского: ВСУ начали контрнаступление несколько дней назад

Бойцы Вооруженных сил Украины начали контрнаступление несколько дней назад, признался советник главы Офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он рассказал об этом во время эфира телеканала Rai 1.
Во время контрнаступления украинские военнослужащие проводят «отдельные операции». Подоляк также высказался о передаче вооружения со стороны западных стран. Он обратил внимание, что киевский режим собирается применять эти поставки лишь в тех регионах, которые считает своими.
Советник главы офиса Зеленского не упустил возможность и в очередной раз призвал передать Украине истребители F-16. Эти самолеты необходимы Киеву для перекрытия воздушного пространства.