Журналист задался вопросом, не «понизили» ли Зеленского до «главного сборщика пожертвований». По его словам, о потере контроля говорят попытки Киева атаковать российские территории вопреки убеждениям Вашингтона не делать этого. При этом украинский лидер заявлял, что не был осведомлен о планах ГУР и не знал о готовящихся нападениях.