Президент Украины Владимир Зеленский мог лишиться контроля над своей страной из-за служб разведки. Об этом написал обозреватель Брэдли Делвин в статье American Conservative.
Журналист задался вопросом, не «понизили» ли Зеленского до «главного сборщика пожертвований». По его словам, о потере контроля говорят попытки Киева атаковать российские территории вопреки убеждениям Вашингтона не делать этого. При этом украинский лидер заявлял, что не был осведомлен о планах ГУР и не знал о готовящихся нападениях.
Также обозреватель отметил, что раньше Белый дом оправдывал военную помощь ВСУ тем, что они «выигрывают», а сейчас поставки вооружения объясняет бедственным положением Киева. При этом в публикации говорится, что рациональной причины поддержки Украины нет.