Группировка «Юг» поразила украинские опорные пункты в ДНР с помощью системы «Солнцепек»

Российские бойцы ударили по пунктам дислокации противника в окрестностях села Первомайское с помощью огнеметной системы «Солнцепек». Об этом рассказал РИА Новости глава пресс-службы группировки «Юг» Вадим Астафьев.
По словам собеседника агентства, под удар ВС РФ попали боевики 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Удары пришлись по трем ранее установленным целям.
«Экипажем системы "Солнцепек" выполнены три огневых задачи по опорным пунктам ВСУ», – заявил Астафьев.
Военный также отметил, что авиация группировки нанесла огневое поражение по пунктам дислокации украинских войск на Лисичанском и Авдеевском направлениях. В ходе операции были выведены из строя семь артиллерийских орудий и три миномета противника.