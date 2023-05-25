Foreign Policy: первый этап подготовки пилотов ВСУ для полетов на F-16 пройдет в Великобритании

Первая фаза подготовки пилотов Вооруженных сил Украины для использования истребителей F-16 состоится в Великобритании. Информацию об этом сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на представителя правительства страны.
По его словам, начальное обучение пройдут около 20 украинских летчиков. Это будет наземная подготовка, после которой военные приступят к более конкретному обучению полетам на F-16, сказал собеседник агентства.
Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что обучение пилотов ВСУ начнется в ближайшее время. Речь идет о днях, подчеркнул он.