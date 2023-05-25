Задача Белого дома заключается в том, чтобы нанести ущерб России с помощью боевых действий на Украине. Таким мнением поделился подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис в беседе с автором YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, подобная политика американского руководства вызывает у него человеческое недовольство. Он объяснил это тем, что геополитические амбиции Вашингтона реализуются ценой жизни украинских граждан.
«Наша задача, процитирую: "навредить России", — это вопиющий случай для меня», – сказал офицер.
Подполковник добавил, что у США нет какой-либо тактики по помощи Украине. Американская сторона, бездумно поставляя технику ВСУ, безуспешно пытается добиться реакции Москвы.