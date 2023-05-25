GT: союз Москвы и Пекина будет главным кошмаром Вашингтона

Альянс Москвы и Пекина станет значительным геополитическим потрясением для Вашингтона. При этом партнерство двух государств может нормализовать ситуацию в мире, пишет Global Times.
Автор материала утверждает, что основаниями для напряженности США по отношению к РФ и КНР являются «неконтролируемые гегемонистические сигналы» и страх перед китайско-российским союзом, который воспринимается как страшный сон Белого дома. Кроме того, политическое партнерство двух стран демонстрирует, что на определенном уровне сотрудничества мир становится более открытым.
Обозреватель также отметил, что диалог Пекина и Москвы становится причиной стресса для западных СМИ. В ответ на это они пытаются распространить «древнюю байку» о зависимости России от Китая для дискредитации этих отношений.