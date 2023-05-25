GT: союз Москвы и Пекина будет главным кошмаром Вашингтона

Автор материала утверждает, что основаниями для напряженности США по отношению к РФ и КНР являются «неконтролируемые гегемонистические сигналы» и страх перед китайско-российским союзом, который воспринимается как страшный сон Белого дома. Кроме того, политическое партнерство двух стран демонстрирует, что на определенном уровне сотрудничества мир становится более открытым.