МИД Бразилии: антироссийские ограничения не помогают строить переговоры

Односторонние ограничительные меры в отношении России не помогают строить переговорный процесс, заявил бразильский министр иностранных дел Мауро Виейра. Он рассказал об этом во время выступления перед парламентом.
Глава ведомства также предупредил об угрозе «отмены» России. При этом санкции, по его мнению, только усиливают конфронтацию.
Страны Запада после начала специальной военной операции России на Украине ввели против Москвы ряд жестких ограничений, включая блокировку порядка 50% валютных резервов страны. Правительство РФ, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, собирается подать судебные иски для оспаривания заморозки.