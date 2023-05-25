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МЧС: спасатели не обнаружили следов пожара в здании Минобороны в Москве

Происшествия
МЧС: спасатели не обнаружили следов пожара в здании Минобороны в Москве

Следов возгорания в здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве не обнаружено. Об этом сообщили в региональном МЧС России.

Согласно публикации, после получения информации о возгорании в здании оборонного ведомства на место незамедлительно отправилась спасательная бригада. Прибывшие сотрудники экстренных служб не нашли следов огня.

«Факт возгорания не подтвержден», — заявили в МЧС.

Некоторые СМИ ранее распространили данные о пожаре в московском здании МО РФ. По словам очевидцев, огнем был охвачен один из балконов. В районе чувствовался резкий запах.

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