МЧС: спасатели не обнаружили следов пожара в здании Минобороны в Москве

Следов возгорания в здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве не обнаружено. Об этом сообщили в региональном МЧС России.
Согласно публикации, после получения информации о возгорании в здании оборонного ведомства на место незамедлительно отправилась спасательная бригада. Прибывшие сотрудники экстренных служб не нашли следов огня.
«Факт возгорания не подтвержден», — заявили в МЧС.
Некоторые СМИ ранее распространили данные о пожаре в московском здании МО РФ. По словам очевидцев, огнем был охвачен один из балконов. В районе чувствовался резкий запах.