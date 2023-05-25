Губернатор Флориды анонсировал участие в американской президентской гонке в 2024 году

Губернатор Флориды Рон Десантис анонсировал собственное участие в американской президентской гонке в 2024 году. Он объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в видеообращении.
«Я, Рон Десантис, и я выдвигаюсь кандидатом в президенты, чтобы руководить великим возвращением Америки», — заявил 44-летний губернатор.
Десантис 24 мая подал документы для участия в президентской гонке. Выборы в США состоятся в ноябре 2024 года. Губернатору предстоит борьба за выдвижение своей кандидатуры на должность американского лидера с бывшим главой государства Дональдом Трампом. Многие считают политика главным соперником экс-президента среди республиканцев.