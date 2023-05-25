Politico: Киев не знает, откуда у ДРГ американское оружие для атаки на Белгородскую область

Киевские власти не знают, откуда у украинских диверсантов взялось американское оружие, которое использовалось для нападения на Белгородскую область. Об этом заявил представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Черняк.
По его словам, «каждая пуля» отслеживается Киевом и его союзниками, а военная помощь западных стран предназначена только для украинской армии. Черняк утверждает, что не знает, где диверсанты достали вооружение США, так как они действуют самостоятельно. При этом представитель ГУР признал, что управление поддерживает связь с ДРГ.
Ранее стало известно, что территорию Грайворонского округа Белгородской области атаковала украинская ДРГ. В ликвидации противника принимали участие Минобороны России, Росгвардия и представители силовых структур.