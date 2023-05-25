Politico: Киев не знает, откуда у ДРГ американское оружие для атаки на Белгородскую область

По его словам, «каждая пуля» отслеживается Киевом и его союзниками, а военная помощь западных стран предназначена только для украинской армии. Черняк утверждает, что не знает, где диверсанты достали вооружение США, так как они действуют самостоятельно. При этом представитель ГУР признал, что управление поддерживает связь с ДРГ.