Разработчики выпустили обновленную веб-версию соцсети ЯRUS

Разработчики обновили социальную сеть ЯRUS, выпустив новую веб-версию платформы. Пользователям стал доступно улучшенное ранжирование релизов и исполнителей, передает Федеральное агентство новостей.
В обновленной версии раздел «Блогеры ЯRUS» сменился на «Главную ленту», которую можно настроить по личным интересам. Сейчас аудитория сама может решать, смотреть свежий контент или популярный, а также настроить тематику и формат публикаций.
В веб-версии стал доступным поиск по трекам, плейлистам и исполнителям по конкретному ключевому запросу, рассказал менеджер проекта ЯRUS.Музыка Кирилл Устинов. Кроме этого, разработчики улучшили вид личного профиля соцсети в приложениях на Android и усилили защиту от спама.