NYT: США возлагают ответственность за взрыв дронов над Кремлем на украинские спецслужбы

Американское руководство уверено, что ответственность за взрывы дронов над Кремлем лежит на украинских спецслужбах, и не знают, был ли осведомлен об операции президент Владимир Зеленский. Об этом пишет издание New York Times.
Изначально в Вашингтоне полагали, что диверсия была произведена самой Россией, чтобы оперировать этим фактом в качестве причины для эскалации боевых действий. Однако эта версия не получила широкого распространения после перехвата диалога «взволнованных» российских политиков.
«Американские должностные лица считают, что атака дронов на Кремль была устроена одним из украинских разведывательных подразделений», — говорится в статье.
Авторы материала отметили, что разведка Соединенных Штатов не располагает сведениями о том, каким именно подразделением была совершена атака. Также неизвестно, был ли в курсе украинский лидер.