Bild: крупнейшие военные учения НАТО станут сигналом для России

Военные учения НАТО, которые получили название Air Defender 23, призваны продемонстрировать России боевую готовность Альянса в свете украинского конфликта. Об этом говорится в статье немецкого издания Bild.
Авторы материала утверждают, что речь о данных мероприятиях впервые пошла еще пять лет назад, но к реализации проекта приступили только после начала боевых действий на Украине. Так, бундесвер намерен провести самые масштабные учения ВВС Североатлантического альянса.
«Несомненно, это событие станет сигналом для России и президента Владимира Путина», — пишет газета.
Таким образом журналисты ответили на заявление главы штаба ВВС ФРГ Инго Герхартца. Он сказал, что одна из целей — это показать, что блок способен отреагировать на агрессию в кратчайшие сроки.