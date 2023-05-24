«Если ты директор завода, ты должен жопу свою поднять»: Пригожин заявил о бездействии бизнесменов в прифронтовых областях

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в беседе с представителями приграничных областей обвинил предпринимателей в бездействии в вопросе поддержки бойцов на передовой. Видеозапись разговора приводит его пресс-служба.
По словам бизнесмена, главам предприятий в текущей ситуации необходимо предоставлять посильную помощь защитникам родины, находящимся в зоне боевого соприкосновения. Пригожин призвал таких людей выделять время на выходных для посещения прифронтовых районов и общения с бойцами. Это также поможет им оставаться в контакте с народом.
«Если ты директор завода, ты должен свою жопу поднять в радиусе 3-5 километров, сесть в свою машину доехать и сказать: "Мужики, тепло? Тепло. Чего не хватает?"», — считает основатель «оркестра».
Пригожин отметил, что, по его мнению, предприниматели должны сами прикладывать большое количество усилий по поддержке военных. В таком случае они будут прямыми участниками событий, а также заслужат право на награды.
«Если он будет находиться с вами, он первое — будет все знать, а второе — ему будет за что медаль на грудь повесить. Потому что, с одной стороны, главная земля главная наша, но с другой стороны, медали ему дают, то понятно, что ты причастен был, ты занимался чем-то», — подытожил бизнесмен.
Пригожин также высказался о роли чиновников в текущем конфликте. На его взгляд, если представитель власти не хочет помочь защитить свою страну, то он действует в интересах противника.