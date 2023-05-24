«Если ты директор завода, ты должен жопу свою поднять»: Пригожин заявил о бездействии бизнесменов в прифронтовых областях

По словам бизнесмена, главам предприятий в текущей ситуации необходимо предоставлять посильную помощь защитникам родины, находящимся в зоне боевого соприкосновения. Пригожин призвал таких людей выделять время на выходных для посещения прифронтовых районов и общения с бойцами. Это также поможет им оставаться в контакте с народом.