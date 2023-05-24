Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин раскритиковал Шойгу за бездействие при «освобождении Крыма»

Вхождение Крыма в состав России прошло без участия Минобороны во главе с Сергеем Шойгу. Такое заявление сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в беседе с политтехнологом Константином Долговым.
Интервьюер спросил у бизнесмена, является ли присоединение полуострова «успехом» оборонного ведомства. По словам Пригожина, МО РФ в целом, и Шойгу в частности, не имеют отношения к операции по освобождению Крыма. Оно стало возможным благодаря другим людям.
«Кто освободил Крым? Освободил Крым Аксенов, народные дружины, освободила Крым ФСБ, в том числе, которое в этом поучаствовала. И ССО (Силы специальных операций), которые появились теми самыми зелеными человечками, которые в определенных местах засветились и в определенных местах сделали некую работу», — сказал Пригожин.
Предприниматель добавил, что присоединение Крыма также стало заслугой президента России Владимира Путина, который отдал соответствующий приказ. Однако роль главы Минобороны в этом событии остается неопределенной, так же как и причина, по которой он получил орден Андрея Первозванного.