Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин раскритиковал Шойгу за бездействие при «освобождении Крыма»

Предприниматель добавил, что присоединение Крыма также стало заслугой президента России Владимира Путина, который отдал соответствующий приказ. Однако роль главы Минобороны в этом событии остается неопределенной, так же как и причина, по которой он получил орден Андрея Первозванного.