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Гладков: 85-летняя женщина пострадала в результате украинского обстрела Белгородской области

Происшествия
Гладков: 85-летняя женщина пострадала в результате украинского обстрела Белгородской области

Украинские боевики обстреляли погранпереход в населенном пункте Козинка, есть пострадавшие. Информацией о происшествии поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, 85-летняя женщина в результате атаки противника получила легкую контузию. Предварительно, травма была вызвана взрывной волной. Пострадавшая была доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая помощь.

Обстоятельства происшествия уточняются. Сведений о разрушениях пока не поступало.

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