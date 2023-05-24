Гладков: 85-летняя женщина пострадала в результате украинского обстрела Белгородской области

Украинские боевики обстреляли погранпереход в населенном пункте Козинка, есть пострадавшие. Информацией о происшествии поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, 85-летняя женщина в результате атаки противника получила легкую контузию. Предварительно, травма была вызвана взрывной волной. Пострадавшая была доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая помощь.
Обстоятельства происшествия уточняются. Сведений о разрушениях пока не поступало.