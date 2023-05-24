«Воевать будем дальше»: Пригожин рассказал о своем политическом кредо

Основатель ЧВК «Вагнер» дал интервью политическому консультанту Константину Долгову, посвященное ситуации в зоне специальной военной операции на Украине, «оркестру» и другим важным темам. В ходе беседы он назвал свое политическое кредо.
Евгений Пригожин отметил, что основой его мировоззрения является любовь к родине. Он также подчеркнул, что слушается президента России Владимира Путина, и выступил с критикой в адрес действующего министра обороны Сергея Шойгу.
«Родину люблю, Путина слушаюсь. Шойгу на мыло, судью на мыло. Воевать будем дальше», — заявил предприниматель.
Основатель ЧВК «Вагнер» также высказался о специальной военной операции. По его словам, для успешного ведения боевых действий необходимы конкретные цели и задачи, а также ярко выделенный противник и собственные средства.