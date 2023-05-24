«ПолитРоссия» приводит перевод материала. Первая весть поступила с Украины — американский комплекс ПВО Patriot столкнулся с трудностями. После спецпредставитель Пекина по евразийским делам Ли Хуэй прибыл в Киев с намерением рассмотреть возможность мирного разрешения конфликтной ситуации.