Аналитик издания Antiwar Тед Снайдер заявил, что официальная Москва чередой неприятных новостей испортила Вашингтону настроение в минувшую неделю.
«ПолитРоссия» приводит перевод материала. Первая весть поступила с Украины — американский комплекс ПВО Patriot столкнулся с трудностями. После спецпредставитель Пекина по евразийским делам Ли Хуэй прибыл в Киев с намерением рассмотреть возможность мирного разрешения конфликтной ситуации.
Третья неприятная для Белого дома новость заключается в официальном заявлении «Большой семерки» по итогам саммита в Японии, указал Снайдер. Ряд экспертов увидели в коммюнике угрозу для США.
«Это была плохая неделя для Америки», — объяснил автор статьи, также напомнив Вашингтону об освобождении Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер».
Ранее глава российского государства Владимир Путин рассказал о курсе Евразийского экономического союза. Он сообщил об активной работе ЕАЭС по расширению дружественных связей.