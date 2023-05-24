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Antiwar: Россия чередой неприятных новостей испортила США настроение в минувшую неделю

Политика
Antiwar: Россия чередой неприятных новостей испортила США настроение в минувшую неделю

Аналитик издания Antiwar Тед Снайдер заявил, что официальная Москва чередой неприятных новостей испортила Вашингтону настроение в минувшую неделю.

«ПолитРоссия» приводит перевод материала. Первая весть поступила с Украины — американский комплекс ПВО Patriot столкнулся с трудностями. После спецпредставитель Пекина по евразийским делам Ли Хуэй прибыл в Киев с намерением рассмотреть возможность мирного разрешения конфликтной ситуации.

Третья неприятная для Белого дома новость заключается в официальном заявлении «Большой семерки» по итогам саммита в Японии, указал Снайдер. Ряд экспертов увидели в коммюнике угрозу для США.

«Это была плохая неделя для Америки», — объяснил автор статьи, также напомнив Вашингтону об освобождении Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер».

Ранее глава российского государства Владимир Путин рассказал о курсе Евразийского экономического союза. Он сообщил об активной работе ЕАЭС по расширению дружественных связей.

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