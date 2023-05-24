Пригожин рассказал, что давление на него поднимает боевой дух ЧВК «Вагнер»

По словам предпринимателя, в рядах ЧВК «Вагнер» действительно присутствуют бывшие сотрудники ФСИН, и никаких конфликтов с бывшими заключенными у них нет. Что касается Артемовска, то его «оркестр» намерен передать пункт под контроль МО РФ.