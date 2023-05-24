Пригожин рассказал, что давление на него поднимает боевой дух ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопросы журналистов касательно сотрудников ФСИН в рядах «оркестра», а также о передаче позиций в Артемовске под контроль Минобороны и оказываемом на него давлении.
По словам предпринимателя, в рядах ЧВК «Вагнер» действительно присутствуют бывшие сотрудники ФСИН, и никаких конфликтов с бывшими заключенными у них нет. Что касается Артемовска, то его «оркестр» намерен передать пункт под контроль МО РФ.
«После взятия Артемовска передаем министерству обороны. После отдыха ЧВК "Вагнер" вернется к боевым задачам, если потребуется, а они 100 процентов потребуются», — говорится в аудиокомментарии Пригожина.
Комментируя оказываемое давление, Пригожин отметил, что оно лишь поднимает боевой дух у бойцов, которые понимают его и свою правоту соответственно.