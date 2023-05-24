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Пригожин рассказал, что давление на него поднимает боевой дух ЧВК «Вагнер»

Общество
Пригожин рассказал, что давление на него поднимает боевой дух ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопросы журналистов касательно сотрудников ФСИН в рядах «оркестра», а также о передаче позиций в Артемовске под контроль Минобороны и оказываемом на него давлении.

По словам предпринимателя, в рядах ЧВК «Вагнер» действительно присутствуют бывшие сотрудники ФСИН, и никаких конфликтов с бывшими заключенными у них нет. Что касается Артемовска, то его «оркестр» намерен передать пункт под контроль МО РФ.

«После взятия Артемовска передаем министерству обороны. После отдыха ЧВК "Вагнер" вернется к боевым задачам, если потребуется, а они 100 процентов потребуются», — говорится в аудиокомментарии Пригожина.

Комментируя оказываемое давление, Пригожин отметил, что оно лишь поднимает боевой дух у бойцов, которые понимают его и свою правоту соответственно.

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