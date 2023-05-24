Подоляка объяснил, чем обернется для Запада передача истребителей F-16 Украине

Коллективный Запад осознает, что передача Украине американских истребителей F-16 грозит ответной реакцией Москвы. Такое мнение выразил журналист и военный блогер Юрий Подоляка.
Он подчеркнул, что вопрос поставок истребителей НАТО априори очень сложный по реализации, и проблема не только в подготовке летчиков, но и в постоянном обслуживании F-16. ВСУ еле справляются с содержанием своей авиации, вернее того, что от нее осталось из-за постоянных ударов со стороны ВС РФ, напомнил блогер.
Для обслуживания F-16 необходима специальная дорогостоящая техника, учитывая, что пока нет точной информации о количестве истребителей, в ближайшие два-три месяца эта инфраструктура не будет создана, констатирует Подоляка. Киев в целях безопасности может разместить F-16 на аэродромах Польши, но такой вариант несет угрозу самой Варшаве.
Если истребители будут базироваться на территории стран Европы, это будет casus belli (юридический термин, означающий формальный повод для объявления войны — примеч. ред.), на который Россия может ответить, в том числе ударом по польской базе в Жешуве, через которую совершается переброска вооружения и боеприпасов для Украины.
«Здесь много политических моментов, не факт, что западные лидеры пойдут на такой риск», — констатирует военный журналист.
СМИ ранее писали, что Нидерланды первыми выразили готовность передать Украине F-16, если эта поставка осуществится, США будут на грани глобального военного противостояния, особенно если американские истребители полетят на Крым.