Подоляка объяснил, чем обернется для Запада передача истребителей F-16 Украине

Он подчеркнул, что вопрос поставок истребителей НАТО априори очень сложный по реализации, и проблема не только в подготовке летчиков, но и в постоянном обслуживании F-16. ВСУ еле справляются с содержанием своей авиации, вернее того, что от нее осталось из-за постоянных ударов со стороны ВС РФ, напомнил блогер.