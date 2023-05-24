Евгений Пригожин назвал «правильным шагом» решение ГУР Украины о его ликвидации

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на сообщения о том, что Главное управление разведки (ГУР) Украины намерено его ликвидировать, назвав это «правильным шагом».
Соответствующее заявление ранее сделал генерал ГУР Вадим Скибицкий. В связи с этим редакция издания «Накануне» поинтересовалась у бизнесмена, как он собирается реагировать на подобные угрозы.
Аудиоответ Пригожина публикует его пресс-служба. По словам предпринимателя, он по прежнему считает, что к противнику надо относиться с уважением, в том числе и к такому решению.
«Конечно же, Пригожина как одного из важных акторов данной войны необходимо ликвидировать», — отметил бизнесмен.
Пригожин уверен, что это стопроцентная правда, поэтому украинские власти «делают абсолютно правильные шаги».