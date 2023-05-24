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Игроки «Бейтара» Морозов и Бородин отметили победу в Кубке Израиля с российским флагом

Спорт
Игроки «Бейтара» Морозов и Бородин отметили победу в Кубке Израиля с российским флагом

Российские футболисты «Бейтара» Григорий Морозов и Сергей Бородин отметили выигрыш Кубка Израиля с флагом РФ.

Футболисты «Бейтара» накануне обыграли «Маккаби» из Нетании в финале Кубка Израиля. Встреча завершилась победой иерусалимского клуба со счетом 3:0. Голевой передачей в этом матче отметился российский защитник Григорий Морозов. Его соотечественник и одноклубник Сергей Бородин провел встречу на скамейке запасных.

После завершения матча российские футболисты отметили победу в флагом РФ. Морозов и Бородин выступают за «Бейтар» на правах аренды.

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