Игроки «Бейтара» Морозов и Бородин отметили победу в Кубке Израиля с российским флагом

Российские футболисты «Бейтара» Григорий Морозов и Сергей Бородин отметили выигрыш Кубка Израиля с флагом РФ.
Футболисты «Бейтара» накануне обыграли «Маккаби» из Нетании в финале Кубка Израиля. Встреча завершилась победой иерусалимского клуба со счетом 3:0. Голевой передачей в этом матче отметился российский защитник Григорий Морозов. Его соотечественник и одноклубник Сергей Бородин провел встречу на скамейке запасных.
После завершения матча российские футболисты отметили победу в флагом РФ. Морозов и Бородин выступают за «Бейтар» на правах аренды.