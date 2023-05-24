Российские туроператоры ожидают резкий наплыв туристов из Китая к концу августа

Турпоток из Китая в Россию начнет расти не раньше, чем в августе. Такое мнение выразили представители российских туристических агентств. Они объяснили, когда следует ожидать наплыва китайских путешественников.
Учредитель туроператора «Тари Тур» Марина Левченко утверждает, что цены и графики поездок для китайских туристов уже согласованы. Программы приема путешественников также были утверждены. По словам специалиста, постепенный рост турпотока из Китая начнется в августе, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В то же время учредитель туроператора China Travel Сергей Назаров придерживается иного мнения. По его словам, россиянам не следует ожидать начала массового потока туристов из Китая этим летом. По самым оптимистичным прогнозам он может вырасти лишь к концу августа, подытожил Назаров.