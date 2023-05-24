Российские туроператоры ожидают резкий наплыв туристов из Китая к концу августа

В то же время учредитель туроператора China Travel Сергей Назаров придерживается иного мнения. По его словам, россиянам не следует ожидать начала массового потока туристов из Китая этим летом. По самым оптимистичным прогнозам он может вырасти лишь к концу августа, подытожил Назаров.